Российский режиссер Андрей Звягинцев назвал новые правила «Оскара» противоречащими принципам искусства. Об этом сообщает «Фонтанка».

Кинематографист заявил, что в своей работе никогда не пытался соответствовать каким-либо критериям и позволял себе абсолютную свободу высказывания. «Твой фильм должен являть собой образец искусства, а не каталог толерантности. Настоящие авторы согласятся со мной, потому что знают — фильмы снимаются не для премий, а для истины», — отметил режиссер.

Сам Звягинцев дважды был номинирован на «Оскар» с такими картинами, как «Нелюбовь» и «Левиафан». В 2015 году его пригласили стать членом Американской киноакадемии.

Ранее в среду стало известно, что Американская киноакадемия искусств ввела ряд новых правил отбора фильмов, претендующих на премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм». В первую очередь один из актеров, исполняющих роль первого или второго плана, должен быть представителем расовых или этнических меньшинств. Если это условие невозможно выполнить, то по меньшей мере треть остальной труппы должны быть женщинами, представителями расовых, этнических меньшинств, ЛГБТ или людьми с ограниченными возможностями.