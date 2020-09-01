Назван главный российский режиссер десятилетия

Издание «Бюллетень кинопрокатчика» представило список главных российских режиссеров десятилетия.

Рейтинг основывался на семи критериях: величина аудитории фильмов в кинотеатрах, размер бюджетов, которые выделяли продюсеры тому или иному режиссеру, награды на фестивалях и премии, отношение бокс-офиса к бюджету, количество функций, исполняемых постановщиком в рамках проекта, уровень медийности и средняя оценка картин на «КиноПоиске».

Возглавил список Андрей Звягинцев. Уточняется, что его назвали главным режиссером десятилетия благодаря его успеху на кинофестивалях, а также за счет широкого общественного резонанса, который вызывали его картины.

На второй строчке — Алексей Сидоров. Отмечается, что его ленты «Т-34» и «Бой с тенью 3: Последний раунд» пользовались большим успехом в прокате.

Замкнул тройку Николай Лебедев. Эксперты отметили такие проекты кинематографиста, как «Экипаж» и «Легенда №1».

В десятку главных режиссеров десятилетия также вошли Илья Куликов, Федор Бондарчук, Антон Мегердичев, Кантемир Балагов, Клим Шипенко, Андрей Кончаловский и Жора Крыжовников.