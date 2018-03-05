Звягинцев второй раз остался без «Оскара»

Художественный фильм «Нелюбовь» режиссера Андрея Звягинцева не получил «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Премию получила картина «Фантастическая женщина» Себастьяна Лелио (Чили). В номинации были также представлены «Оскорбление» Зиада Дуэри (Ливан), «О теле и душе» Ильдико Эньеди (Венгрия) и «Квадрат» Рубена Эстлунда (Швеция). Букмекеры оценивали победу Звягинцева в 13 процентов.

Ранее, 3 марта, «Нелюбовь» завоевала награду французской кинопремии «Сезар». Лента стала победителем в категории «Лучший фильм на иностранном языке», обойдя конкурентов, среди которых «Дюнкерк» Кристофера Нолана и «Ла-Ла-Ленд» Дэмьена Шазелла.

В российский прокат картина Андрея Звягинцева вышла 1 июня 2017 года. В фильме рассказывается о разводящейся супружеской паре, от которой сбегает ребенок. В нем сыграли Марьяна Спивак, Алексей Розин, Матвей Новиков и Марина Васильева.

В 2015 году без «Оскара» остался фильм Звягинцева «Левиафан». Однако он получил шесть призов на премии российских критиков «Белый слон» и был удостоен высшей награды на Фестивале египетского и европейского кино в Луксоре.

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