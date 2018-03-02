Букмекеры назвали лауреатов «Оскара»

Букмекерская компания bwin Россия раскрыла ставки на церемонию вручения наград премии «Оскар», которая пройдет 4 марта. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Активнее всего клиенты ставят на категорию «Лучший фильм» — 33 процента от общего числа ставок. 37 процентов пользователей ставят на картину «Три билборда на границе Эббинга, Миссури». На «Форму воды» поставили 33 процента, а на «Дюнкерк» — 25 процентов.

Британский актер Гэри Олдмэн получит премию «Оскар» в номинации «Лучшая мужская роль» с вероятностью 97 процентов (45 процентов от общего числа ставок в этой категории). В номинации «Лучшая актриса» больше всего поставили на Фрэнсис Макдорманд (57 процентов). Таким образом, вероятность ее победы составляет 95 процентов.

Победителей «Оскара-2018» назовут на церемонии в Лос-Анджелесе 4 марта. За премию в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» поборется российская лента «Нелюбовь» режиссера Андрея Звягинцева. Фаворитов в главной категории, «Лучший фильм», уже обвинили в расизме, плагиате, педофилии и эксплуатации труда заключенных.

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