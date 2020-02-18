Андрей Звягинцев рассказал о попытке Мединского корректировать его фильмы

Российский режиссер Андрей Звягинцев рассказал о попытке бывшего министра культуры Владимира Мединского корректировать его фильмы. Об этом пишет «Фонтанка.ру».

Личный разговор режиссера и бывшего министра состоялся в 2014 году. По словам Звягинцева, после просмотра «Левиафана» Мединский отметил, что в картинах режиссера «совсем черным-черно» и призвал снимать о светлых сторонах жизни. Звягинцев ответил, что он не создает реальность, а только наблюдает за происходящим в стране и отражает это в кино. Он также отметил, что снимать фильмы о светлых сторонах жизни он начнет, когда в России изменятся условия жизни человека и его перспективы. «Тогда он [Мединский] выдал кульбит: "Подождите, вы хотите сказать, что мы, что ли, это создаем?" Я сказал — "конечно, вы"», — рассказал режиссер.

Также Мединский заявил, что в России «так не пьют», как в фильмах Звягинцева. Режиссер ответил, что, видимо, политик живет «в другой России».

В сентябре прошлого года стало известно, что Звягинцев начал подготовку к съемкам нового фильма. Отмечалось, что это будет драма о состоятельном человеке средних лет, у которого есть успешная карьера, деньги, семья и дом на берегу Средиземного моря. Планируется, что съемки ленты начнутся весной 2020 года, а в прокат она выйдет в 2021 году.

Последний фильм Звягинцева «Нелюбовь» вышел в 2017 году и получил приз жюри 70-го Каннского кинофестиваля. Для режиссера эта награда стала третьей на фестивале. В 2011 году он завоевал главный приз в категории «Особый взгляд» за ленту «Елена», а в 2014 году его картина «Левиафан» была удостоена премии «За лучший сценарий».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



