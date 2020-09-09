Фильмы для «Оскара» станут отбирать по новым правилам

Американская киноакадемия искусств ввела ряд новых правил отбора фильмов, претендующих на премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм», они начнут действовать с 2024 года. Об этом сообщается на сайте академии.

Чтобы картина могла претендовать на звание лучшего фильма года, в ней должны соблюдаться по меньшей мере два из четырех представленных академией критериев. В первую очередь, один из актеров, исполняющих роль первого или второго плана, должен быть представителем расовых или этнических меньшинств. Если это условие невозможно выполнить, то по меньшей мере треть остальной труппы должны быть женщинами, представителями расовых, этнических меньшинств, ЛГБТ или людьми с ограниченными возможностями.

Аналогичные требования будут применяться к творческому и техническому персоналу, их вынесли в отдельный пункт. Речь идет о режиссерах, сценаристах, композиторах, художниках по костюмам, гримерах, редакторах, продюсерах и прочих. Также правила будут распространяться на маркетологов, специалистов по связям с общественностью и кинопрокатчиков. Четвертое требование — к работе над фильмом должны привлекаться стажеры и практиканты из названных групп.

«Эти стандарты рассчитаны на то, чтобы на справедливой основе обеспечить разнообразие людей на экране и вне его с целью отразить различия среди кинозрителей», — говорится в заявлении академии. Новые требования направлены на борьбу с притеснениями представителей указанных групп людей, а также женщин.

Ранее сообщалось, что российский монтажер Игорь Литонинский получил приглашение вступить в американскую Академию кинематографических искусств и наук. Кроме него, приглашение получили российские режиссеры-документалисты Виталий Манский и Марина Разбежкина, звукорежиссер Павел Дореули и супервайзер визуальных эффектов Дмитрий Токояков.

Дату проведения церемонии вручения премии «Оскар» перенесли на 25 апреля 2021 года. По новым правилам отбора выбора номинантов в категории «Лучший фильм», число представленных картин будет фиксированным: ровно десять.