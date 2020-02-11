Голливудский актер объяснил россиянам свою любовь к женским нарядам

Голливудский актер Билли Портер объяснил россиянам свою любовь к женским нарядам. Этим он поделился в интервью на YouTube-канале журналиста Карена Шаиняна.

В видеоролике артист отметил, что долгое время «пытался следовать правилам мужественности», однако в конечном итоге решил быть самим собой. Он рассказал, что решил бросить вызов гендерным нормам, поэтому начал носить женскую одежду на различные мероприятия.

Помимо этого, ведущий спросил актера, почему в таком случае в своем стиле он смешивает мужские и женские вещи, а не выбирает исключительно классические вечерние платья. 50-летний Портер пояснил, что его идея состоит в том, чтобы не подчиняться стереотипам о мужской и женской одежде.

«Я думаю, что представления о "мужском" и "женском" были навязаны нам патриархальным обществом. И это касается не только одежды. Иисус носил платье, это были не брюки! Тогда почему выход в свет в юбке стал вульгарным? Мое дело — быть самим собой», — пояснил гость программы.

Билли Портер известен продвижением гендернофлюидного стиля одежды (образы, в которых используются одновременно элементы как мужской, так и женской одежды — прим. «Ленты.ру»).

Так, например, в январе 2020 года он появился на 25-й церемонии вручения премии Critics' Choice в платье-комбинезоне в пол с прямым вырезом. В качестве наряда на церемонию вручения премии «Оскар» в феврале 2019 года Портер выбрал черное бархатное платье. Свой образ он дополнил черным болеро, напоминающим укороченный до талии мужской пиджак.

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