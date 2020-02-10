Победитель «Оскара» порассуждал о причинах успеха своего фильма

Южнокорейский режиссер Пон Джун-Хо, чья лента «Паразиты» завоевала четыре статуэтки в главных номинациях «Оскара», порассуждал о причинах успеха своего фильма. Об этом сообщает IndieWire.

«Я просто очень странный человек. Я делал то же, что и всегда, вместе с великими художниками, продюсером Квак Щином-э, сценаристом Ханом Джин-воном и всеми моими актерами. Это был все тот же процесс, но мы добились потрясающего результата», — поделился победитель «Оскара».

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Он также отметил, что картина «Паразиты» вызвала больший резонанс, чем его лента 2017-го года «Окча», в которой снялись такие звезды, как Тильда Суинтон, Джейк Джилленхол и Пол Дано. «Это заставляет меня думать о том, что, возможно, чем глубже я вникаю в окружающие меня вещи, тем обширнее становится история и тем сильнее она привлекает международную аудиторию», — заявил Пон Джун-хо.

92-я церемония награждения кинопремии «Оскар» прошла в Лос-Анджелесе. Лучшим актером признали Хоакина Феникса, а лучшей актрисой — Рене Зеллвегер.

Посмотреть запись церемонии можно в онлайн-кинотеатре Okko.

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