На «Оскаре» назвали фильм года

Фильмом года по версии Американской киноакадемии стала картина «Паразиты» Пона Джун-хо. Прямую трансляцию церемонии награждения премии «Оскар» в России ведет онлайн-кинотеатр Okko.

За награду также боролись «Ford против Ferrari» Джеймса Мэнголда, «Ирландец» Мартина Скорсезе, «Кролик Джоджо» Тайки Вайтити, «Джокер» Тодда Филлипса, «Маленькие женщины» Греты Гервиг, «Брачная история» Ноа Баумбаха, «1917» Сэма Мендеса, «Однажды в… Голливуде» Квентина Тарантино.

Приз за главный короткометражный художественный фильм года получила лента «Окно напротив». Лучшим полнометражным документальным фильмом стала «Американская фабрика», главной коротокометражной документалкой — «Научиться кататься на скейтборде в зоне боевых действий (если ты девчонка)». Анимационной лентой года назвали «Историю игрушек 4», лучшим короткометражным мультфильмом — «Любовь к волосам». «Паразиты» признаны лучшим иностранным фильмом, также картина получила статуэтки за оригинальный сценарий и лучшую режиссуру.

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Премию Американской академии кинематографических искусств и наук, известную как «Оскар» с 1940-х, учредили в 1929 году. Церемония вручения проводится в Лос-Анджелесе ежегодно. В 2019-м награду в номинации «Лучший фильм» получила лента «Зеленая книга» режиссера Питера Фаррелли.

До 3 марта 2020 года в Okko также можно будет посмотреть церемонию в записи.