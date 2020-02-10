Назван победитель «Оскара» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке»

Премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» получила картина «Паразиты» южнокорейского режиссера Пона Джун-хо. Прямую трансляцию церемонии награждения в России ведет онлайн-кинотеатр Okko.

За награду также боролись ленты «Корпус Кристи» Яна Комасы, «Страна меда» Тамары Котевски и Любомира Стефанова, «Отверженные» Ладжа Ли, «Боль и слава» Педро Альмодовара.

От России на «Оскар» был выдвинут фильм «Дылда» режиссера Кантемира Балагова, однако он не попал в финальный шорт-лист премии.

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Премию Американской академии кинематографических искусств и наук, известную как «Оскар» с 1940-х, учредили в 1929 году. Церемония вручения проводится ежегодно в Лос-Анджелесе. В 2019-м награду в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» получил фильм «Рома» Альфонсо Куарона.

До 3 марта 2020 года в Okko также можно будет посмотреть церемонию в записи.