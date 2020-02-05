В сеть случайно слили прогнозы на «Оскар». Соответствующий пост появился в Twitter-аккаунте Американской академии кинематографических искусств и наук во вторник, 4 февраля.

Позднее публикация исчезла со страницы. Академия назвала случившееся ошибкой и уточнила в другом посте, что на удаленной картинке были отображены лишь ожидания зрителей.

Успевшие сохранить изображение пользователи начали делиться им в Twitter. Так, ожидается лучшим фильмом признают ленту «Паразиты». Приз за режиссуру возьмет Сэм Мендес, снявший ленту «1917». Лучшим актером признают Хоакина Феникса и лучшей актрисой — Рене Зеллвегер.

Американская академия кинематографических искусств и наук объявила номинантов на «Оскар» 13 января. За звание «Лучшего режиссера» поборются Мартин Скорсезе, Тодд Филлипс, Сэм Мендес, Квентин Тарантино и Пон Джун-хо. 92-я церемония награждения состоится в Лос-Анджелесе 10 февраля. Мероприятие пройдет без ведущего уже второй год подряд.

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