Звезда «Великого Гэтсби» осудила «Оскар» за игнорирование женщин-режиссеров

Британская актриса Кэри Маллиган раскритиковала кинопремию «Оскар» за игнорирование женщин-режиссеров и выразила сомнение в правильности работы системы голосования. Об этом сообщает издание Variety.

Звезда «Великого Гэтсби» указала на то, что в этом году в категории «Лучший режиссер» номинированы пятеро мужчин. При этом, по словам знаменитости, за последние 12 месяцев вышло немало достойных фильмов, снятых женщинами. В качестве примеров она привела такие картины, как «Стриптизерши» Лорин Скафарии, «Прощание» Лулу Ванг и «Маленькие женщины» Греты Гервиг. Уточняется, что последняя лента была выдвинута в номинации «Лучший фильм», однако работа самой Гервиг никак не была отмечена.

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«Я не думаю, что вы можете посмотреть эти фильмы и не подумать о том, что они заслуживают признания. Я думаю, их стоит смотреть», — заявила Маллиган. По ее мнению, участникам жюри премии стоит запретить голосовать, пока они не докажут, что просмотрели все претендующие на премию картины. Актриса предложила придумать некий тест для жюри.

Американская академия кинематографических искусств и наук объявила номинантов на «Оскар» 13 января. За звание «Лучшего режиссера» поборются Мартин Скорсезе, Тодд Филлипс, Сэм Мендес, Квентин Тарантино и Пон Джун-хо. 92-я церемония награждения состоится в Лос-Анджелесе 10 февраля.

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