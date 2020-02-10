Победитель «Оскара» рассказал о планах напиться

Южнокорейский режиссер Пон Джун-Хо, чей фильм «Паразиты» завоевал четыре статуэтки в главных номинациях премии «Оскар», заявил во время награждения, что будет употреблять алкоголь до следующего утра. Прямую трансляцию церемонии, состоявшейся 10 февраля, в России вел онлайн-кинотеатр Okko.

Получив награду в категории «Лучший иностранный фильм», кинематографист отметил, что «уже готов выпить». Позже, когда его вновь пригласили на сцену за призом в номинации «Лучшая режиссура», Джун-Хо пообещал пить до следующего утра.

Картина также завоевала статуэтку за лучший оригинальный сценарий и победила в главной категории «Фильм года». «Паразиты» стали первым южнокорейским и первым неамериканским фильмом в истории, получившим «Оскар» в этой номинации.

92-я церемония награждения «Оскар» прошла в Лос-Анджелесе. Лучшей актрисой признали Рене Зеллвегер, актером года стал Хоакин Феникс.

Вся галерея «Покажи им язык» Продолжить Режиссер «Паразитов» Пон Джун-хо получает «Оскар» в номинации «Лучший фильм» Фото: Kevin Winter / Getty Images 1 /10

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