Объявлены актеры года по версии «Оскара»

На премии «Оскар» назвали лучших актрис и актеров года. Прямую трансляцию мероприятия в России ведет онлайн-кинотеатр Okko.

Актером года признан Хоакин Феникс, снявшийся в фильме «Джокер». На премию также претендовали Антонио Бандерас («Боль и слава»), Леонардо Ди Каприо («Однажды в… Голливуде»), Адам Драйвер («Брачная история») и Джонатан Прайс («Два Папы»).

Лучшей актрисой стала Рене Зеллвегер за ленту «Джуди». Помимо нее на награду были номинированы Синтиа Эриво («Гарриет»), Сирша Ронан («Маленькие женщины»), Скарлетт Йоханссон («Брачная история»), Шарлиз Терон («Скандал»).

Лора Дерн получила статуэтку в категории «Лучшая актриса второго плана» за ленту «Брачная история». На премию также были номинированы Кэти Бейтс («Дело Ричарда Джуэлла»), Скарлетт Йоханссон («Кролик Джоджо»), Флоренс Пью («Маленькие женщины») и Марго Робби («Скандал»).

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В номинации «Лучший актер второго плана» победил Брэд Питт, сыгравший в картине «Однажды в… Голливуде». За награду с ним боролись Том Хэнкс («Прекрасный день по соседству»), Энтони Хопкинс («Два Папы»), Аль Пачино («Ирландец»), Джо Пеши («Ирландец»).

Премию Американской академии кинематографических искусств и наук, известную как «Оскар» с 1940-х, учредили в 1929 году. Церемония вручения проводится ежегодно в Лос-Анджелесе.

До 3 марта 2020 года в Okko также можно будет посмотреть церемонию в записи.



