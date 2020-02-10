Объявлены первые победители «Оскара»

На церемонии вручения премии «Оскар» объявили первых победителей. Прямую трансляцию мероприятия в России ведет онлайн-кинотеатр Okko.

В номинации «Лучший актер второго плана» победил Брэд Питт, сыгравший в картине «Однажды в… Голливуде». За награду с ним боролись Том Хэнкс («Прекрасный день по соседству»), Энтони Хопкинс («Два Папы»), Аль Пачино («Ирландец»), Джо Пеши («Ирландец»).

Лучшим мультфильмом признана «История игрушек 4», главной короткометражной анимационной работой года названа «Любовь к волосам».

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Премию Американской академии кинематографических искусств и наук, известную как «Оскар» с 1940-х, учредили в 1929 году. Церемония вручения проводится ежегодно в Лос-Анджелесе. В 2019-м лучшим актером признали Рами Малека за «Богемскую рапсодию», актрисой года стала Оливия Колман, снявшаяся в «Фаворитке».

До 3 марта 2020 года в Okko также можно будет посмотреть церемонию в записи.