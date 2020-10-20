Режиссер Никита Михалков вспомнил о потерянной статуэтке «Оскар» за фильм «Утомленные солнцем». Об этом кинематографист рассказал в эфире передачи «Судьба человека» на телеканале «Россия 1».

Михалков рассказал, как пил виски в перерывах церемонии. Младшая дочь режиссера, Надежда Михалкова, сопровождала отца на этом мероприятии.

«Если бы мы не получили Оскар, мы вошли бы в книгу рекордов Гиннеса», — отметил Михалков. По словам режиссера, это большая редкость — «четырежды быть в шорт-листе номинации на лучший иностранный фильм».

Михалков уточнил, что сильно нервничал по ходу церемонии. Во время одного из перерывов его дочь подошла к нему и спросила, успокаивая отца: «Что ты так нервничаешь? Мы что, корову проигрываем?»

После вручения награды Никита Михалков забыл «Оскар» в машине, и «никто не мог вспомнить, в какой именно». «Это абсолютно русская история», — отметил режиссер.

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