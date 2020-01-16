Михалков ответил на предложение Жириновского поменять гимн России

Режиссер Никита Михалков ответил на предложение лидера ЛДПР Владимира Жириновского поменять гимн России. Его слова передает РИА Новости.

«Жириновского менять нужно, а не гимн», — констатировал Михалков.

Ранее Жириновский пожаловался на то, что российский гимн слишком длинный и предложил его сократить. По его мнению, из-за этого его трудно исполнять пожилым людям, женщинам и детям.

Слова гимна России были написаны Сергеем Михалковым на музыку Александра Александрова, которая была позаимствована из гимна СССР. Нынешняя его редакция была принята в 2000 году.

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