Жириновский отказался считать обращение «холоп» оскорбительным

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский отказался считать оскорбительным обращение «холоп», которое он использовал во время раздачи денег на Красной площади. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ во вторник, 14 января.

«Я объясняю, что такое "холоп", и мне говорят, что я кого-то оскорбляю. Совсем уже? Сидят в социальных сетях не совсем здоровые люди», — сказал политик.

По его словам, при царе все население страны считалось холопами. «При царе это было сословие. Других не было», — подчеркнул он.

Ранее Жириновский, комментируя свои слова, заявил, что холопами можно называть всех жителей страны, так как они «бесправные, безлошадные, бесквартирные». Либерал-демократ считает справедливым говорить о крепостном праве, когда, по его мнению, в России сегодня дети зависят от родителей, а родители от детей.

Жириновский раздавал деньги на Красной площади 5 января, прогуливаясь на новогодней ярмарке возле ГУМа. «Дети, инвалиды, кто еще? Сироты, крепостные, холопы», — приговаривал политик, раздавая людям тысячные купюры.

Депутат от КПРФ Александр Ющенко назвал поведение лидера ЛДПР хамством. В комиссии Госдумы по вопросам депутатской этики обещали дать оценку действиям Жириновского после новогодних каникул.

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