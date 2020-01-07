В ЛДПР прокомментировали раздачу Жириновским денег «крепостным и холопам»

Пресс-секретарь лидера ЛДПР Владимира Жириновского Александр Дюпин прокомментировал акцию, в рамках которой депутат на Красной площади в Москве раздавал деньги и чебуреки «детям, инвалидам, сиротам, крепостным и холопам». Об этом во вторник, 7 января, сообщает ТАСС.

По словам Дюпина, ряд СМИ вырвал из контекста и исказил эпизод общения Жириновского с посетителями новогодней ярмарки и преподнес событие как «якобы вызвавшее возмущение у граждан». Он добавил, что депутат не первый раз посещает места массовых гуляний в столице, «неизменно вызывая радостные эмоции граждан, которые торопились сделать с ним селфи, пожать руку, поздравить с праздниками».

Представитель лидера ЛДПР также отметил, что некоторые просили Жириновского помочь материально, в чем он «никогда не отказывал». «Никаких обиженных или оскорбленных этим людей не было», — сказал Дюпин, добавив, что многие благодарили политика.

Жириновский раздавал деньги на Красной площади 5 января, прогуливаясь на новогодней ярмарке возле ГУМа. «Дети, инвалиды, кто еще? Сироты, крепостные, холопы», — приговаривал политик, раздавая людям тысячные купюры. Происходящее транслировалось в Instagram-аккаунте депутата.

В комиссии Госдумы по вопросам депутатской этики заявили, что обсудят поведение лидера ЛДПР после новогодних праздников. Как рассказал глава комиссии Отари Аршба, депутаты могут указать коллеге на недопустимость его слов или поступков, предложить извиниться, а также проинформировать СМИ о факте депутатского нарушения.

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