В Госдуме займутся раздачей Жириновским денег «крепостным и холопам»

Комиссия Госдумы по вопросам депутатской этики после январских каникул обсудит поведение лидера ЛДПР Владимира Жириновского, раздававшего деньги гражданам на Красной площади. Об этом РИА Новости сообщил глава комиссии Отари Аршба.

По его словам, на работе в Москве сейчас никого нет, поэтому этим вопросом парламентарии займутся после 12 января.

Жириновский раздавал деньги на Красной площади 5 января, прогуливаясь на новогодней ярмарке возле ГУМа. «Дети, инвалиды, кто еще? Сироты, крепостные, холопы», — приговаривал политик, раздавая людям тысячные купюры. Происходящее транслировалось в Instagram-аккаунте депутата.

Парламентарий и его представители пока не комментировали его действия.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!