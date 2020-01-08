Жириновский объяснил раздачу денег на Красной площади «крепостным и холопам»

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский объяснил причину раздачи денег на Красной площади в Москве россиянам, которых он называл «крепостными и холопами». Об этом политик рассказал РИА Новости.

По мнению парламентария, эти слова можно употреблять по отношению ко всем россиянам, так как «мы с вами все холопы... Бесправные, безлошадные, бесквартирные». При этом Жириновский заявил, что от слова «холоп» произошло другое русское слово — «хлопцы», которое обозначает «молодых ребят, безработных, бедных и бесправных».

«Мы и есть холопы бесправные... И крепостное право. Дети от родителей зависят, родители от детей зависят — это и есть крепостное право, и этого слова не надо стесняться», — сказал он. Депутат заключил, что россиянам нужно раздавать еще больше денег, так как люди нуждаются в этой помощи.

Жириновский раздавал деньги на Красной площади 5 января, прогуливаясь на новогодней ярмарке возле ГУМа. «Дети, инвалиды, кто еще? Сироты, крепостные, холопы», — приговаривал политик, раздавая людям тысячные купюры. Происходящее транслировалось в Instagram-аккаунте депутата.

В комиссии Госдумы по вопросам депутатской этики заявили, что обсудят поведение лидера ЛДПР после новогодних праздников. Как рассказал глава комиссии Отари Аршба, депутаты могут указать коллеге на недопустимость его слов или поступков, предложить извиниться, а также проинформировать СМИ о факте депутатского нарушения. В ЛДПР заявили, что СМИ вырвали эпизод из контекста, а люди были рады встрече с Жириновским.

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