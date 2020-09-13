Кончаловский оценил награду Венецианского кинофестиваля

Российский режиссер Андрей Кончаловский оценил полученную им за фильм «Дорогие товарищи» специальную премию жюри Венецианского кинофестиваля. Он отметил, что награда стала для него неожиданность. Интервью режиссер разместил на своей странице в Instagram.

«Честно говоря, не ожидал, что эта картина вообще может быть на фестивале, в конкурсе, потому что такая специфическая картина о советских людях, о Сталине, о сталинизме. Я не думаю, что они вообще могли бы понять что-нибудь», — сказал Кончаловский. При этом он подчеркнул важность самого факта, что картину взяли.

Режиссер также назвал достижением проведение кинофестиваля в условиях пандемии коронавируса. По его словам, директор мероприятия и отборочная комиссия — это люди «высокой культуры и смелости».

Лента «Дорогие товарищи» посвящена расстрелу демонстрации рабочих в Новочеркасске в 1962 году. Тогда погибло 26 человек, еще 87 были ранены. Главную роль в картине Кончаловского сыграла его жена, Юлия Высоцкая.