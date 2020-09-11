Кончаловский пожалел о развенчании культа Сталина и обругал Хрущева

Режиссер Андрей Кончаловский пожалел о развенчании культа Иосифа Сталина и обругал Никиту Хрущева. Об этом сообщает РИА Новости.

В беседе с группой журналистов он прокомментировал решение Никиты Хрущева развенчать культ личности Сталина на XX съезде КПСС. «Я думаю, что это было плохим решением Хрущева. Я согласен с Мао Цзэдуном, который сказал: "Хрущев идиот, он предал коммунизм”», — заявил Кончаловский.

Режиссер назвал первого секретаря ЦК КПСС «настоящим крестьянином» и «не очень умным человеком». «Может, умнее [Бориса] Ельцина, извините меня», — уточнил Кончаловский.

Говоря о периоде оттепели, режиссер отметил, что «у свободы всегда должен быть предел». «Абсолютная свобода не создает ничего, кроме зоопарка. Я считаю, что дефицит необходим для того, чтобы человек был человеком. Дефицит во всем, включая свободу», — пояснил Кончаловский.

В июле фильм Кончаловского «Дорогие товарищи!» о расстреле рабочих в Новочеркасске в 1962 году показали в основном конкурсе Венецианского фестиваля. В России картина станет фильмом закрытия 31-го открытого кинофестиваля «Кинотавр». При разгоне демонстрации, согласно частично рассекреченным официальным данным, были убиты 26 участников, 87 человек получили ранения.