Кончаловский порадовался отсталости России

Режиссер Андрей Кончаловский рад отставанию России от Запада. Об этом кинематографист заявил в интервью газете «Аргументы и факты».
«Поэтому у нас еще остались традиционные представления о человеческих ценностях, которые, кстати, когда-то пришли к нам из Европы», — отметил Кончаловский.
Режиссер посчитал, что отставание страны позволит дольше сохранить в ней европейские ценности, «которые очень успешно разрушают на Западе». «Если так дальше будет продолжаться, пройдет 10-15 лет, и европейцы будут приезжать в Санкт-Петербург, в Москву, вообще в Россию, чтобы посмотреть, как у них когда-то было», — заверил он.
Андрей Кончаловский известен по таким фильмам, как «История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж», «Романс о влюбленных», «Сибириада», «Поезд-беглец» и «Танго и Кэш».
12 ноября режиссер «Защитников» Сарик Андреасян заявил, что российские кинофестивали вроде «Кинотавра» — «говно и пыль». Единственными значимыми мероприятиями в мире кино он посчитал «Оскар» и «Золотой глобус».