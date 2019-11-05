Миронов раскритиковал Ленина за жестокость и русофобию

Народный артист России Евгений Миронов, сыгравший Владимира Ленина в фильме Владимира Хотиненко «Ленин. Неизбежность», рассказал о своем отношении к революционеру. Актер в интервью «Известиям» раскритиковал советского вождя за жестокие решения и нелюбовь к русским.

Миронов отметил, что решения Ленина «были жесткие и жестокие, предполагали большое количество пролитой крови», однако его это не останавливало, поскольку только гражданская война «могла помочь ему построить тот мир, который он хотел».

Актер подчеркнул, что для Ленина Россия была «лишь первой ступенькой» в плане с прицелом на мировую революцию. «Он Россию не жаловал, русских не любил вообще — "ленивые мужики"», — отметил он.

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По словам Миронова, он рад, что картина Хотиненко оканчивается на возвращении Ленина в Россию после эмиграции: «Мне не пришлось воплощать на экране то, что было дальше».

Артист подчеркнул, что считает Ленина «очень одаренным человеком и прирожденным политиком». Миронов добавил, что при работе над фильмом они с режиссером более интересовались бытом революционера, а не его политической деятельностью.

Премьера фильма «Ленин. Неизбежность» состоялась 31 октября. В нем также сыграли Федор Бондарчук и Максим Матвеев.

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