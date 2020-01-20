Андрей Кончаловский заявил в полицию о пропаже сына

Андрей кончаловский с семьей, 2016 г.

Режиссер Андрей Кончаловский заявил в полицию о пропаже 16-летнего сына Петра. Позже ребенок нашелся, сообщает издание Baza.

Сын кинематографиста не вернулся домой после того, как вечером 18 января ушел гулять. Его телефон был выключен. Утром 19 января Кончаловский обратился в полицию, его заявление было передано в ОМВД Одинцовского района.

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Позже выяснилось, что Петр провел ночь в гостевом доме на участке режиссера. Он якобы вернулся домой навеселе и решил не попадаться на глаза отцу.

82-летний Андрей Кончаловский c 1998 года находится в браке с 46-летней актрисой Юлией Высоцкой.

В ноябре 2019 года режиссер заявил, что рад отставанию России от Запада.

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