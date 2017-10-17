Егор Кончаловский назвал Сталина одним из самых популярных людей в России

Установка бюста Иосифу Сталину в Москве — естественная реакция россиян, уставших каяться за свою историю, считает режиссер Егор Кончаловский. Об этом он заявил в интервью «Ленте.ру», опубликованном во вторник, 17 октября.

«Мы устали быть виноватыми, сказали: "Знаете что, а мы Сталина любим на самом деле". И это правда, потому что Сталин — один из самых популярных людей в стране, может, даже самый популярный. Немцы тоже перестали себя чувствовать виноватыми», — объяснил кинематографист.

Материалы по теме «Огромный красный мужик лапает синюю тощую женщину» Егор Кончаловский о разнице между сексом на экране и в жизни

Кончаловский подчеркнул, что мода на снос памятников, за которую ругают Украину и страны Прибалтики, началась в России: «Мы ругаем украинцев, прибалтов, но ведь сами все это начали. А они заболели нашей дурной болезнью, когда мы ломали наши памятники».

Режиссер добавил, что «все выдающиеся люди заслуживают своего места в истории».

Бюст Сталину работы Зураба Церетели появился в Петроверигском переулке в центре Москвы 22 сентября. Работа установлена на Аллее правителей — парке, в котором уже располагаются 33 бюста за авторством скульптора. Помимо Сталина, парк дополнили изваяния Владимира Ленина, Никиты Хрущева, Леонида Брежнева, Юрия Андропова, Константина Черненко и Михаила Горбачева.