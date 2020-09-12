Кончаловский получил специальную премию жюри Венецианского кинофестиваля

Фильм российского режиссера Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи» получил специальную премию жюри 77-го Венецианского кинофестиваля. Об этом сообщает РИА Новости.

«Спасибо вам большое. Я хочу поблагодарить мою коллегу и жену Юлию Высоцкую. Также я хочу поблагодарить продюсера и друга Алишера Усманова, который дал полную свободу создать что-то в кино. Спасибо, Венеция, за храбрость, за то, что нас подождали», — заявил деятель искусства.

Картина «Дорогие товарищи» посвящена подавлению демонстрации рабочих в Новочеркасске в 1962 году. Тогда по распоряжению КГБ были убиты 26 участников демонстрации и 87 ранены. Главная героиня ленты — убежденная партийная коммунистка. Ее сыграла Юлия Высоцкая. Ожидается, что в прокат фильм выйдет осенью 2020 года.

Кончаловский дважды был удостоен на Венецианском фестивале «Серебряного льва» за лучшую режиссуру: в 2014 году — за ленту «Белые ночи почтальона Тряпицына», а в 2016-м — за фильм «Рай».