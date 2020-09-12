Названы лауреаты Венецианского кинофестиваля

Обладателем «Золотого льва» 77-го Венецианского кинофестиваля была названа картина режиссера Хлои Джао «Земля кочевников». Об этом сообщается на странице фестиваля в Twitter.

Гран-при жюри была отмечена мексиканская антиутопия «Новый порядок», а лучшим актером и обладателем «Кубка Вольпи» стал Франческо Фавино за роль в фильме «Наш отец» режиссера Клаудио Ноче.

«Кубок Вольпи» за лучшую женскую роль достался Ванессе Кирби сыгравшей в фильме «Фрагменты женщины» режиссера Корнеля Мундруцо.

Приз за лучший сценарий получил Чайтанья Тамхане за фильм «Ученик», а премия имени Марчелло Мастроянни за лучший дебют досталась актеру Рухану Замани за роль в фильме «Солнечные дети» режиссера Маджида Маджиди.

Фильм российского режиссера Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи» получил специальную премию жюри кинофестиваля.

Всего за главный приз поборолись 18 картин, в числа которых «Дорогие товарищи» Андрея Кончаловского, «Мир грядущий» Мона Фастволд Лерче, «Сестры Малакузо» Эммы Данте, «Новый порядок» Мишель Франко и другие.