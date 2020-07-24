Фильм с обнаженной Асмус попал в программу Венецианского кинофестиваля

Фильмы российских режиссеров «Конференция» Ивана Твердовского и «Китобой» Филиппа Юрьева вошли в независимую программу Giornate degli autori Венецианского кинофестиваля. Об этом сообщает ТАСС в пятницу, 24 июля.

Фильм «Китобой» был произведен на киностудии «Рок» режиссера Алексея Учителя. В ленте снялась Кристина Асмус, она появляется в эротической сцене, где раздевается перед китобоями. Об этом эпизоде ранее в подробностях рассказал Учитель, обучавший режиссера картины Юрьева. Главные роли в ленте исполнили непрофессиональные актеры Владимир Онохов и Владимир Любимцев.

Лента «Конференция» посвящена теракту в театральном центре «На Дубровке». Главная героиня картины Наталья много лет назад стала свидетельницей трагедии. Продюсер фильма Катерина Михайлова рассказала, что «Конференция» — «о том, что любой теракт — это зло».

Венецианский кинофестиваль пройдет со 2 по 12 сентября.