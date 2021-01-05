Церемонию «Грэмми» отложили из-за коронавируса

Организаторы «Грэмми» решили отложить церемонию вручения музыкальной премии. Об этом сообщает Rolling Stone.

Причиной этого шага стала угроза распространения Covid-19. Планировалось, что шоу состоится 31 января в Лос-Анджелесе.

Точная дата, когда пройдет церемония, еще не определена. Однако, утверждают источники издания, статуэтки планируют раздать ориентировочно в марте.

25 ноября интернет-пользователи посчитали «катастрофой» выбор претендентов на номинацию «Альбом года». Организующая «Грэмми» Национальная академия искусства и науки звукозаписи вызвала гнев фанатов, проигнорировав пластинки Map of the Soul: 7 группы BTS, Chromatica Леди Гаги и After Hours от The Weeknd, вышедшие в 2020-м. Критики обратили внимание на то, что номинацию получили «никем не замеченный» альбом группы Coldplay и переизданная пластинка 2019 года от Black Pumas.

Ранее сообщалось, что The Weeknd обвинил руководство «Грэмми» в коррупции после объявления номинантов. Источники рассказали, что звукозаписывающая академия потребовала, чтобы певец отказался от выступления на Супербоуле ради концерта на церемонии награждения премии.

Номинанты на «Грэмми» были объявлены на сайте премии в ночь на 25 ноября. Лидером по числу категорий стала исполнительница Бейонсе, которая поборется за награду в девяти номинациях. По шесть категорий получили певицы Тейлор Свифт и Дуа Липа, а также хип-хоп-исполнитель Roddy Ricch.