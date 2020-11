Фанаты BTS, Леди Гаги и The Weeknd обрушились с критикой на «Грэмми»

Фанаты кей-поп-группы BTS, певицы Леди Гаги и поп-исполнителей The Weeknd и Гарри Стайлза обрушились с критикой на музыкальную премию «Грэмми» после объявления номинантов. Об этом сообщает издание Mirror.

Поклонники BTS, Леди Гаги и Стайлза ожидали, что музыканты получат больше номинаций в главных категориях премии, в то время как фанаты The Weeknd оказались возмущены полным отсутствием номинаций у канадского певца.

Как пишет The Independent, интернет-пользователи посчитали «катастрофой» выбор претендентов на номинацию «Альбом года». Организующая «Грэмми» Национальная академия искусства и науки звукозаписи вызвала гнев фанатов, проигнорировав пластинки Map of the Soul: 7 группы BTS, Chromatica Леди Гаги и After Hours от The Weeknd, вышедшие в 2020-м. Критики обратили внимание на то, что номинацию получили «никем не замеченный» альбом группы Coldplay и переизданная пластинка 2019 года от Black Pumas.

Ранее сообщалось, что The Weeknd обвинил руководство «Грэмми» в коррупции после объявления номинантов. Источники рассказали, что звукозаписывающая академия потребовала, чтобы певец отказался от выступления на Супербоуле ради концерта на церемонии награждения премии.

Номинанты на «Грэмми» были объявлены на сайте премии в ночь на 25 ноября. Лидером по числу категорий стала исполнительница Бейонсе, которая поборется за награду в девяти номинациях. По шесть категорий получили певицы Тейлор Свифт и Дуа Липа, а также хип-хоп-исполнитель Roddy Ricch.