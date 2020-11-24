Агутин остался без номинации на «Грэмми»

Российский певец Леонид Агутин остался без «Грэмми» — артист не получил ни одной номинации из пяти вероятных. Шорт-листы опубликованы на сайте премии.

Как рассказывал сам Агутин, его альбом Lа Vida Cosmopolita, который был записан вместе с гитаристом Ал Ди Меолой, вошел в лонг-лист в номинациях «Лучший альбом» и «Лучший латинский поп-альбом». Также ожидалось, что претендовать на награды сможет композиция из этого альбома Just A Rainy Day в категориях «Лучшая аранжировка» и «Лучший дуэт», а клип на песню Funcky Cha поборется за награду «Лучшее видео», отмечает РИА Новости.

Ранее Агутин прокомментировал свою победу в конкурсе USA Songwriting Competition. Он удивился, что организаторы обратили внимание на «скромные персоны из России», но при этом поделился, что ему было очень приятно, когда Just a Rainy Day признали лучшей в категории «Мировые исполнители».