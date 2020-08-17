Агутин описал авиаперелет во время пандемии со словами «вся борьба насмарку»

Российский певец Леонид Агутин описал инцидент, произошедший с ним в ходе авиаперелета во время пандемии коронавируса, и с иронией заметил, что вся борьба с распространением инфекции идет насмарку. Своим рассказом он поделился на странице в Instagram.

По словам музыканта, в процессе путешествия он обратился к стюардессе с просьбой принести ему воду с лимоном, однако та отказала ему, сославшись на соответствующее распоряжение Роспотребнадзора в связи со вспышкой COVID-19.

«Ну, говорю, девушка, я рад! Нашли корень зла! Теперь мы быстро разделаемся с этой заразой!» — указал он в записи.

Впоследствии, отметил Агутин, пассажирам подали горячее питание, и в одном из контейнеров оказался лимон. «Открываю я контейнер, а там — тыдыщ! Рядом с рыбой и рисом лежит аккуратно отрезанный кусок лимона! Вся борьба насмарку», — заявил артист.

Подписчики знаменитости отреагировали на ситуацию в комментариях. «Театр абсурда достиг апогея», «Даже не знаешь, плакать или смеяться», «Там рыба обеззараживает», «Ой, а сколько еще всего такого же развеселого вокруг этой ситуации в борьбе с вирусом», «Но есть нельзя, и в воду не вздумайте бросить. Это чтобы он просто полежал», — писали они.

17 августа ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ксения Бородина пожаловалась на неудобства отдыха в Крыму. Однако в комментариях россияне раскритиковали ее за эти высказывания, посчитав, что телезвезда «совсем зажралась».

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