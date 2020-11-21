Агутин прокомментировал свою победу в американской «Песне года»

Российский певец Леонид Агутин прокомментировал свою победу в конкурсе USA Songwriting Competition, который сам артист назвал американской «Песней года». Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Агутина, ему было очень приятно, что композицию Just a Rainy Day признали лучшей в категории «Мировые исполнители». Он также удивился тому, что организаторы конкурса обратили внимание на «скромные персоны из России». Отмечается, что песню, которая вышла в марте на пластинке La Vida Cosmopolita, Агутин написал в соавторстве с Алексом Сино и записал вместе с гитаристом Алом Ди Меолой.

Ранее сообщалось, что певец Леонид Агутин, рэпер Noize MC и группа Shortparis изъявили желание принять участие в записи трибьют-альбома «Сохрани мою речь навсегда» к 130-летию поэта Осипа Мандельштама. В проекте режиссера Ромы Либерова должны были принять участие такие музыканты, как Илья Лагутенко, Алина Орлова, Билли Новик, Александр Маноцков, а также группы IOWA, Порнофильмы и Сансара.