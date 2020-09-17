Агутин, Noize MC и Shortparis запишут песни на стихи Мандельштама

Певец Леонид Агутин, рэпер Noize MC и группа Shortparis примут участие в записи трибьют-альбома «Сохрани мою речь навсегда» к 130-летию поэта Осипа Мандельштама. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

В проекте режиссера Ромы Либерова также поучаствуют такие музыканты, как Илья Лагутенко, Алина Орлова, Билли Новик, Александр Маноцков, а также группы IOWA, Порнофильмы и Сансара.

«Я люблю Мандельштама, а глагол "любить" отвечает на вопрос "что

делать". Мне хочется, чтобы поэт продолжал с нами говорить. Проводниками

его удивительной речи выступят артисты, которые помогут прозвучать

тому или другому стихотворению: их сердце забъется в стихотворном ритме,

они усилят заложенную в строчках музыку, сохранят чужую речь, сделав её

своей!», — рассказал о проекте Либеров.

Выход альбома запланирован на 14 января 2021 года.