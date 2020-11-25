Певец The Weeknd обвинил премию «Грэмми» в коррупции

Канадский поп-певец The Weeknd (настоящее имя — Эйбел Макконен Тесфайе) обвинил руководство музыкальной премии «Грэмми» в коррупции после того, как не получил ни одной номинации. В своем Twitter-аккаунте он потребовал от Национальной академии искусства и науки звукозаписи «прозрачности».

«"Грэмми" продолжает оставаться коррумпированной», — заявил исполнитель.

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Как сообщает TMZ со ссылкой на источники, руководство премии поставило певцу ультиматум: отказаться от выступления на Супербоуле 8 февраля ради концерта на церемонии вручения «Грэмми», которая состоится 1 февраля. The Weeknd якобы сделал выбор в пользу спортивного мероприятия, из-за чего его лишили любых номинаций на музыкальную премию.

Претенденты на премию «Грэмми» были объявлены на сайте премии в ночь на 25 ноября. Лидером по числу номинаций стала певица Бейонсе, которая поборется за награду в девяти категориях. По шесть номинаций получили певицы Тейлор Свифт и Дуа Липа, а также рэпер Roddy Ricch.