Российский артист номинирован на «Грэмми»

Российский дирижер Максим Емельянычев номинирован на премию «Грэмми». Шорт-листы опубликованы на сайте «Грэмми».

Артист претендует на победу в категории «Лучшая оперная запись» в составе коллектива Il Pomo D'Oro за оперу Генделя «Агриппина». Также вместе с российским дирижером номинированы американская оперная певица Джойс Дидонато и продюсер Дэниел Залай.

Отмечается, что Емельянчев стал главным дирижером коллектива Il Pomo D'Oro в 2016 году. Также артист на протяжении последних двух лет возглавляет Шотландский камерный оркестр.

Ранее сообщалось, что российский певец Леонид Агутин остался без «Грэмми» — артист не получил ни одной номинации из пяти вероятных. Как рассказывал сам Агутин, его альбом Lа Vida Cosmopolita вошел в лонг-лист в номинациях «Лучший альбом» и «Лучший латинский поп-альбом». Также ожидалось, что претендовать на награды сможет композиция из этого альбома Just A Rainy Day в категориях «Лучшая аранжировка» и «Лучший дуэт», а клип на песню Funcky Cha поборется за награду «Лучшее видео».