Премия «Грэмми» отказалась от названия номинации из-за «колониального подтекста»

Музыкальная премия «Грэмми» отказалась от названия номинации World Music Album («Лучший альбом мировой музыки») из-за ее «колониального подтекста». Об этом сообщает издание Billaboard.

«По мере того как мы продолжаем придерживаться поистине глобального мышления, мы обновляем наш язык, чтобы отразить более подходящие категории, которые будут направлены ​​на вовлечение и признание музыки со всего мира», — говорится в заявлении Национальной академии искусства и науки звукозаписи, которая вручает «Грэмми».

Там отметили, что провели консультации с артистами, исследователями этнической музыки и лингвистами, которые поддержали отказ от названия номинации, введенной в 1991 году. Теперь категория будет называться Best Global Music Album («Лучший альбом всемирной музыки»).

Уточняется, что номинацию вручали за создание альбомов мировой музыки, которые включали в себя записи незападной классической музыки, неамериканской и небританской традиционной музыки, а также мировой джаз и различные кросс-культурные жанры. При этом награды не вручали пластинкам в стиле регги, а также латиноамериканским или европейским поп-релизам.

В прошлом году организаторы премии Brit Awards, которая считается британским аналогом «Грэмми», заявили, что собираются отказаться от гендерного разделения номинаций. Они задумали объединить категории «Лучший исполнитель» и «Лучшая исполнительница».