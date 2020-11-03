Премия «Грэмми» отказалась от названия номинации из-за «колониального подтекста»

Музыкальная премия «Грэмми» отказалась от названия номинации World Music Album («Лучший альбом мировой музыки») из-за ее «колониального подтекста». Об этом сообщает издание Billaboard.
«По мере того как мы продолжаем придерживаться поистине глобального мышления, мы обновляем наш язык, чтобы отразить более подходящие категории, которые будут направлены на вовлечение и признание музыки со всего мира», — говорится в заявлении Национальной академии искусства и науки звукозаписи, которая вручает «Грэмми».
Там отметили, что провели консультации с артистами, исследователями этнической музыки и лингвистами, которые поддержали отказ от названия номинации, введенной в 1991 году. Теперь категория будет называться Best Global Music Album («Лучший альбом всемирной музыки»).
Уточняется, что номинацию вручали за создание альбомов мировой музыки, которые включали в себя записи незападной классической музыки, неамериканской и небританской традиционной музыки, а также мировой джаз и различные кросс-культурные жанры. При этом награды не вручали пластинкам в стиле регги, а также латиноамериканским или европейским поп-релизам.
В прошлом году организаторы премии Brit Awards, которая считается британским аналогом «Грэмми», заявили, что собираются отказаться от гендерного разделения номинаций. Они задумали объединить категории «Лучший исполнитель» и «Лучшая исполнительница».