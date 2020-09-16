Канье Уэст помочился на статуэтку «Грэмми» и заснял это на видео

Американский рэпер Канье Уэст помочился на золотую статуэтку музыкальной премии «Грэмми» и заснял это на видео. Ролик он выложил в своем Twitter-аккаунте.

На нем можно увидеть, что артист положил приз в унитаз. «Поверьте мне, я не остановлюсь», — написал хип-хоп-исполнитель.

В комментариях пользователи признались, что их удивляют последние посты Уэста, и призвали его остановиться. Некоторые из них посмеялись над тем, что рэпер хочет быть президентом США.

Рэпер Канье Уэст опубликовал серию постов в своем Twitter-аккаунте, в которых объявил себя новым Моисеем и отказался выпускать новую музыку до тех пор, пока компании, с которыми он подписал договоры, не освободят его от обязательств по ним. Артист также выложил в соцсеть снимок президента России Владимира Путина, предварительно распечатав и повесив его себе на стену.