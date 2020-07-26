Канье Уэст посетил больницу после извинений перед Ким Кардашьян

Рэпер и миллиардер Канье Уэст отправился в больницу после публичных извинений перед своей женой Ким Кардашьян. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на источник.

Сообщается, что Уэст посетил больницу неподалеку от своего ранчо после приступов тревоги. Однако там он пробыл всего около десяти минут, так как почувствовал себя некомфортно из-за большого количества людей. После этого к его дому подъехала скорая помощь.

Спустя некоторое время музыкант был замечен на своем ранчо, где катался на квадроцикле. После того, как скорая помощь уехала, Уэст пригласил в дом четырех папарацци, и через два часа спустился к ним на несколько минут.

Ранее Канье Уэст извинился перед Ким Кардашьян за то, что вынес на публику их личные проблемы. До этого он обвинял ее в попытке запереть его в психбольнице, а также заявил о желании развестись с ней. Кардашьян объяснила заявления Уэста биполярным расстройством.