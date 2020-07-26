Канье Уэст извинился перед Ким Кардашьян после визита Джастина Бибера

Американский рэпер Канье Уэст, баллотировавшийся в президенты США, на своей странице в Twitter принес извинения своей жене, актрисе и модели Ким Кардашьян за то, что вынес на публику их личные проблемы.

В своем после Уэст извиняется перед Кардашьян за то, что их личные дела стали достоянием общественности. При этом он не говорит, о чем конкретно идет речь. Обращаясь к жене, он признал, что сделал ей больно и поблагодарил за то, что она всегда была рядом с ним.

Примечательно, что пост рэпера был опубликован после того, как его ранчо посетил певец Джастин Бибер, их фото Уэст также опубликовал в социальной сети.

Ранее Канье Уэст опубликовал серию твитов, в которых, в частности, обвинил Ким Кардашьян в попытке запереть его в психбольнице, а также заявил о желании развестись с ней. Позже твиты были удалены, а Кардашьян объяснила публикации биполярным расстройством супруга.

Ким Кардашьян и Канье Уэст поженились в 2014 году — через год после рождения их дочери Норт. В настоящее время у пары четверо детей. В начале июля репер сообщил о намерении баллотироваться на пост президента США.