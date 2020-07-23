Мать Ким Кардашьян прервала молчание после обвинений зятя снимком с пончиками

Мать Ким Кардашьян и телезвезда Крис Дженнер нарушила молчание после оскорблений ее зятя Канье Уэста, опубликовав роликом с пончиками в своих социальных сетях. На запись, которая появилась в ее Instagram-stories, обратили внимание журналисты Daily Mail.

На размещенных кадрах 64-летняя знаменитость демонстрирует пачку пончиков в сахарной пудре, которые ей доставили из ресторана Beignet Box в Лос-Анджелесе. При этом на заднем плане играет музыка.

Журналисты отмечают, что Дженнер проигнорировала публикации супруга ее дочери в Twitter, в которых он назвал ее «Крис Чен Ын». Данная публикация стала первой в ее социальных сетях после его скандальных заявлений.

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Ранее в июле рэпер заявил, что выдвигает свою кандидатуру на пост президента США. Однако источники из окружения музыканта рассказали, что решение баллотироваться он принял из-за обострения психического расстройства.

20 июля Уэст провел первое мероприятие своей предвыборной кампании в Южной Каролине, во время которой рассказал публике о том, что уговаривал Ким Кардашьян сделать аборт, поскольку был не готов стать отцом.

После проведенной встречи с избирателями он признался в желании развестись с Ким Кардашьян в Twitter, оскорбил свою тещу Крис Дженнер и объявил о выходе нового альбома.