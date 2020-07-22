Канье Уэст спросил совета у фанатов по поводу предвыборной гонки

Рэпер Канье Уэст спросил своих подписчиков в Twitter, стоит ли ему участвовать в избирательной гонке.

«Я полагаю, все чернокожие должны голосовать за Байдена? Вы все хотите, чтобы я баллотировался, или нет?» — написал он. Вероятно, он засомневался в возможности получить голоса цветного населения. Уэст также добавил, что рассматривает варианты в кампании как в 2020-м, так и в 20204 годах.

Ранее стало известно, что рэпер не смог зарегистрироваться кандидатом в президенты США в штате Южная Каролина. Причиной стало то, что Уэст не предоставил в срок подписи, необходимые для регистрации независимым кандидатом. По закону Южной Каролины он или его представители должны были предоставить в избирательную комиссию штата документы, свидетельствующие о наличии 10 тысяч подписей, собранных в поддержку его регистрации кандидатом на выборах.

Источники из окружения Канье Уэста рассказали, что он переживает маниакальную фазу биполярного аффективного расстройства, и это повлияло на его недавние действия и высказывания. Артист якобы переносит подобные обострения ежегодно.