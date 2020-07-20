Хип-хоп-артист и миллиардер Канье Уэст захотел сделать рэпера Jay-Z вице-президентом США. Об этом сообщает портал TMZ.

Ранее музыкант предлагал на эту должность проповедника из Вайоминга Мишеля Тидбола. Теперь же он утверждает, что Тидбол может занять другой пост, если Уэста изберут американским президентом. При этом неизвестно, обсудил ли исполнитель эту идею с самим Jay-Z.

Материалы по теме Бесогон и биполярочка Канье Уэст собрался стать президентом США. С ним — Илон Маск, Ким Кардашьян и Бог

Ранее трансгендерная мачеха Ким Кардашьян Кейтлин Дженнер (ранее Брюс Дженнер) вызвалась стать вице-президентом при Уэсте. Дженнер заявила, что уже обратилась к мужу Кардашьян с предложением рассмотреть ее кандидатуру. Она не уточнила, ответил ли ей рэпер.

В июле рэпер заявил, что выдвигает свою кандидатуру на пост президента США. «Теперь мы должны реализовать надежды Америки, доверяя Богу, объединяя наше видение и строя наше будущее. Я баллотируюсь на пост президента Соединенных Штатов», — написал он. 16 июля музыкант зарегистрировался в качестве кандидата.

Источники из окружения Канье Уэста рассказали, что он переживает маниакальную фазу биполярного аффективного расстройства, и это повлияло на его недавние действия и высказывания. Артист якобы переносит подобные обострения ежегодно.