Трансгендерная мачеха Кардашьян вызвалась стать вице-президентом при Канье Уэсте

Трансгендерная мачеха Ким Кардашьян Кейтлин Дженнер (ранее Брюс Дженнер) вызвалась стать вице-президентом при рэпере Канье Уэсте, зарегистрировавшемся кандидатом в президенты США, сообщает TMZ. В связи с этим пользователи Twitter вспомнили эпизод мультсериала «Южный парк», в котором Дженнер заняла эту должность при ставшем главой государства мистере Гаррисоне.

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Дженнер заявила, что уже обратилась к Уэсту с предложением рассмотреть ее кандидатуру. Она не уточнила, ответил ли ей рэпер.

Интернет-пользователи высмеяли решение Дженнер, вспомнив сатирический эпизод «Южного парка». В сети предположили, что мультсериал может заменить «Симпсонов» по предсказаниям будущего. Создатели «Южного парка» впервые показали Дженнер в эпизоде «Потрясающая и Храбрая», первой серии девятнадцатого сезона, вышедшей в сентябре 2015 года.

Канье Уэст зарегистрировался как кандидат для участия в выборах президента США 16 июля. Ранее источники из окружения музыканта заявили, что решение баллотироваться тот принял из-за обострения психического расстройства. Уэст обещал превратить Белый дом в Ваканду из супергеройского фильма «Черная пантера» и пожелал вернуть «страх и любовь к богу» в школы.

Дженнер объявила о смене пола в июне 2015 года. Ее прежнее имя — Брюс. В 1976 году он получил титул олимпийского чемпиона в десятиборье. В 1975-1980 годах Дженнер был также чемпионом мира в этом виде спорта. В 2000-е годы после выхода в эфир шоу «Семейство Кардашьян» Дженнер приобрел известность как медийная личность. В 2013 году он развелся со своей супругой Крис Дженнер (матерью Ким Кардашьян) и спустя некоторое время заявил, что собирается сменить пол.