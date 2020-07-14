Chance the Rapper сравнил Канье Уэста с Байденом и выбрал первого

Американский хип-хоп-исполнитель Chance the Rapper (Чанселор Джонатан Беннетт) рассказал, что, выбирая из двух кандидатов в президенты США, он предпочел бы коллегу Канье Уэста, нежели бывшего вице-президента США Джо Байдена. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте, отметив, что больше доверяет Уэсту. На публикацию обратило внимание The Hill.

«И вы все здесь стараетесь убедить меня проголосовать за Байдена. Качаю головой», — написал исполнитель, который появился в песне Канье Ultralight Beam в 2017 году. Слова репера были встречены негативной реакцией. «Вы больше пробайденовские или анти-Йе (сокращено от Канье) и почему?» — ответил на это Chance the Rapper.

Он написал, что осознает, что многие люди голосуют за Байдена только для того, чтобы лишить власти действующего президента США Дональда Трампа, однако попросил пользователей социальной сети объяснить, чем кандидат от демократов лучше главы Белого дома.

Шесть часов спустя более 12 тысячи человек ответили на пост, и чикагский рэпер вышел в тренды Twitter. «Я понимаю», — написал он. «Вы доверяете Байдену больше, чем вы доверяете Йе. Я думаю, что понимаю, почему, я просто не чувствую то же самое», — заключил рэпер. Он подытожил свои рассуждения, указав на то, что за кого бы люди ни проголосовали, он надеется на существенные изменения в обществе.

Ранее Уэст заявил, что выдвигает свою кандидатуру на пост президента США. Позже он дал интервью, в котором раскрыл подробности своей кампании. В частности, Уэст назвал себя противником абортов, объявил вакцинацию «меткой дьявола» и пожелал вернуть «страх и любовь к богу» в школы. Хотя заявление рэпера вызвало бурную реакцию СМИ, его кандидатура не воспринимается всерьез большинством политических экспертов.

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