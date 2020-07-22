Ким Кардашьян объяснила поведение Канье Уэста

Американская модель Ким Кардашьян объяснила поведение своего мужа, рэпера и миллиардера Канье Уэста. Об этом она рассказала в сторис своего Instagram-аккаунта.

Кардашьян объяснила, что у ее мужа диагностировано биполярное расстройство. «Те, кто близок к Канье, знают, что его слова не всегда совпадают с его намерениями», — написала она. Модель пояснила, что никогда не говорила об этом публично, так как хотела защитить частную жизнь своих детей и мужа, особенно касательно его здоровья.

«Он замечательный, но сложный человек, который находится под сильным давлением из-за того, что он артист и темнокожий», — заявила Кардашьян. Она добавила, что на состояние Уэста также повлияли смерть его матери и изоляция.

Ранее Уэст признался в желании развестись с Кардашьян. По словам музыканта, он пытается сделать это уже два года. Кроме того, он обвинил свою жену в попытке отправить его в психбольницу. Также стало известно, что музыкант предлагал ей сделать аборт в 2013 году.

Ким Кардашьян и Канье Уэст поженились в 2014 году — через год после рождения их дочери Норт. В настоящее время у пары четверо детей.