Канье Уэст предлагал Ким Кардашьян сделать аборт

Американский рэпер Канье Уэст предлагал своей жене Ким Кардашьян сделать аборт. Об этом сообщает The Sun.

Он рассказал, что не был готов стать отцом, когда в 2013 году предпринимательница забеременела. В то время Уэст активно занимался музыкой и постоянно находился в окружении разных женщин.

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«Она плакала. Сначала мы думали, что хотим избавиться от ребенка», — вспомнил хип-хоп-артист и пояснил, что у Кардашьян даже были подготовлены специальные таблетки для медикаментозного аборта.

По словам артиста, однажды во время работы за ноутбуком его экран стал черно-белым — Уэст воспринял это как знак судьбы. Он позвонил Кардашьян и сказал, что готов к появлению ребенка.

Ким Кардашьян и Канье Уэст поженились в 2014 году — через год после рождения их дочери Норт. В настоящее время у пары четверо детей.

Ранее в июле рэпер заявил, что выдвигает свою кандидатуру на пост президента США. «Теперь мы должны реализовать надежды Америки, доверяя Богу, объединяя наше видение и строя наше будущее. Я баллотируюсь на пост президента Соединенных Штатов», — написал Уэст. 16 июля он зарегистрировался в качестве кандидата.