Канье Уэст поместил себя на гору Рашмор

Рэпер Канье Уэст опубликовал фотомонтаж, на котором его лицо высечено на мемориале скалы Рашмор рядом с президентами США. Изображение появилось в Twitter артиста.

Скульптурный портрет Уэста в коллаже соседствует с реальной монументальной скульптурой, изображающей Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона, Теодора Рузвельта и Авраама Линкольна. Рэпер сопроводил публикацию подписью «2020».

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Канье Уэст намерен участвовать в выборах президента США в 2020 году. О том, что он официально зарегистрировался как кандидат, стало известно 16 июля.

Ранее 17 июля трансгендерная мачеха Ким Кардашьян Кейтлин Дженнер (ранее Брюс Дженнер) вызвалась стать вице-президентом при Уэсте. В связи с этим пользователи Twitter вспомнили эпизод мультсериала «Южный парк», в котором Дженнер заняла эту должность при ставшем главой государства мистере Гаррисоне.

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